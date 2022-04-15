اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فتى فلسطينى من جنين متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:01 ص
استشهاد فتى فلسطينى من جنين متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الفتى شوكت كمال عابد "17 عاما" من بلدة كفر دان فى جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة، برصاص قوات الاحتلال.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني، جيث ارتقى أمس الخميس ثلاثة شهداء: فواز حمايل، من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي.

وشأس كممجي، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين.

ومصطفى فيصل أبو الرب، من قرية مسلية، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه أثناء تواجده على الشارع الرئيسي قرب حرش السعادة على مدخل جنين الغربي.

 


قوات الاحتلال

استشهاد فلسطين

فلسطين

جنين

شوكت كمال عابد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة