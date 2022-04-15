استشهاد فتى فلسطينى من جنين متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الفتى شوكت كمال عابد "17 عاما" من بلدة كفر دان فى جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة، برصاص قوات الاحتلال.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني، جيث ارتقى أمس الخميس ثلاثة شهداء: فواز حمايل، من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي.

وشأس كممجي، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين.

ومصطفى فيصل أبو الرب، من قرية مسلية، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه أثناء تواجده على الشارع الرئيسي قرب حرش السعادة على مدخل جنين الغربي.