إحباط محاولة تهريب 2 طن دقيق مستودعات‎‎ بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مديرية التموين بأسوان، اليوم، الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 2 طن من دقيق المستودعات، والتى كانت محملة على سيارة ربع نقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأكد حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، أن الأجهزة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتعاون مع اللجان المشتركة بالمحافظة ومديريات الخدمات المختصة تواصل سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة على كافة مداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح أن ذلك يأتى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على أى سلع أو منتجات يتم تهريبها بطرق غير مشروعة للحفاظ على حقوق المواطنين من مختلف السلع الغذائية والإساسية والإستهلاكية على الوجه الأكمل.