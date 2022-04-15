اليوم السابع
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ألمانيا: تخصيص 3.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال للتخلص من التبعية لروسيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:10 م
ألمانيا: تخصيص 3.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال للتخلص من التبعية لروسيا ألمانيا
ماجد تمراز

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قالت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، إن ألمانيا خصصت 3.2 مليار دولار من أجل البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال للتخلص من التبعية الروسية.

وكانت ألمانيا، أعلنت أن عقود الغاز الموقعة مع روسيا نصت على الدفع باليورو والدولار.

وجددت ألمانيا رفضها الدفع بالروبل مقابل عقود الغاز الموقعة مع روسيا، كما رفضت ألمانيا، طلب الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي حاليا.

وفى وقت سابق قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن أوكرانيا تحولت إلى مسرح للجرائم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن خلال الشهر الماضى، عن تحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، حيث دعا المدعى العام المواطنين فى منطقة الصراع لإبلاغ المدعي العام بمعلومات حول الجرائم المحتملة.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية - وتلقت روسيا جراء تلك الخطوة حزما متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.


المانيا

روسيا

الغاز المسال

أوروبا

استيراد الغاز

اوكرانيا

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