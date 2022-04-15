أعمال رصف بحى شرق سوهاج ومدينة طهطا بتكلفة 13 مليونا و800 ألف جنيه.. صور

سوهاج - محمود مقبول

محافظة سوهاج من المحافظات المصرية التي تشهد طفرة كبيرة في شبكة الطرق والمشروعات الخاصة بالنية التحتية، وذلك من خلال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق بالمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة.

اليوم السابع يقدم معلومات عن بعض المدن التي يجرى رفع كفاءة الطرق بها والشوارع من أجل خلق بيئة تليق برؤية مصر 2030.. تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمن بينها أعمال رصف شارع المستشار بمدينة طهطا بطول 1200 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليونا و800 ألف جنيه.

2 - أعمال رصف شارع المستشار بداية من مزلقان طهطا أمام مسجد "الحاج عبد العال"، وحتى الطريق الدائري الجنوبي، بطول 1200 متر منها 300 متر مزدوج بعرض 12 مترا، بتمويل من الخطة المالية للمركز.

3 – رصف طريق بنجا بني حرب بطول 3650 مترا، بتمويل وتنفيذ جهاز تعمير جنوب الصعيد بتكلفه 9 ملايين جنيه.

4 – حى شرق سوهاج رصف متفرعات شارع العشرين بمدينة ناصر، بإجمالي أطوال 15 ألف متر مسطح، بتكلفة 3 ملايين جنيه ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

5 – أعمال الرصف بحى شرق شملت 10 شوارع من متفرعات شارع العشرين وهي "شارع الخبراء (1)، وشارع الخبراء (2)، وشارع عمر مختار، وشارع رفاعة الطهطاوي، وشارع 61، وشارع 63، وشارع 64، وشارع 65، وشارع عبد الله بن مسعود، وشارع فؤاد.





رصف شارع المستشار بطهطا (1)



رصف شارع المستشار بطهطا (2)



رصف شارع المستشار بطهطا (3)



رصف شارع المستشار بطهطا (4)



رصف شارع المستشار بطهطا (5)



رصف شارع المستشار بطهطا (6)



رصف شارع المستشار بطهطا (7)



رصف شارع المستشار بطهطا (8)



رصف شارع المستشار بطهطا (9)



رصف شارع المستشار بطهطا (10)



رصف شارع المستشار بطهطا (11)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (1)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (2)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (3)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (4)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (5)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (6)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (7)



رصف طريق بنجا بني حرب بطهطا (8)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (1)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (2)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (3)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (4)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (5)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (6)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (7)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (8)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (9)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (10)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (11)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (12)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (13)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (14)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (15)



رصف متفرعات شارع العشرين بحي شرق (16)



