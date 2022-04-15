أسعار النفط تسجل 111.70 دولار لبرنت.. و106.95 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، 111.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.95 دولار للبرميل.

وحذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الثلاثاء، من أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثير على الطلب على النفط الخام، والتي ستزداد سوءًا مع استمرار الحرب.

وخفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% مقابل 4.2% في 2022، وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الحرب تسببت في إصدار وابل من العقوبات من العديد من الدول الكبرى ضد روسيا، ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إمدادات في سوق النفط منذ عقود، ودفعت الذهب الأسود إلى مُلامسة مستوى 140 دولارًا للبرميل، في حين قفزت أسعار السلع الأخرى المُنتجة في روسيا وأوكرانيا مثل القمح وبعض المعادن الرئيسية ما زاد من الضغط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل معدلات تضخم مرتفعة.

وخفضت المنظمة من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 3.7 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 500 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، حيث عزت ذلك الانخفاض إلى التوقعات الاقتصادية المنخفضة للمنظمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.