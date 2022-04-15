أبشع طرق التعذيب.. وضع الشخص على "خازوق" حديد حتى الموت.. اعرف الحكاية

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة طريقة الخازوق والتي ظهرت في القرن 15 في رومانيا، كان أحد الملوك الذي يطلق عليه فلاد المخزوق وكان يفضل إعدام ضحاياه عن طريق وضعهم على قضيب من الحديد الحاد، ويتم ترك الضحية تنزلق على ذلك القضيب مع وزنهم وقد يستغرق الأمر ثلاثة أيام حتى تموت الضحية، ويقال إن فلاد قد فعل هذا مرة مع 20 ألف شخص في نفس الوقت، وهو يستمتع بوجبته من الطعام، والذي أطلق على تلك الطريقة بعد ذلك اسم الخازوق نسبة إلى ذلك الملك المتوحش.