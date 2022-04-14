Follow the Sun.. أبرز معلومات عن حملة الترويج للسياحة فى مصر

كتب محمد أسعد

قبل أسبوعين أطلقت وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية الإلكترونية Follow the Sun بهدف الترويج للمقصد السياحى المصرى لموسم صيف 2022 ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من عدد من الدول أبرزها، المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الحملة..

• جاءت الحملة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

• شعار الحملة يدعو السائحين لمتابعة الطقس باستمرار مما سيجعلهم يختارون مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام والشمس المشرقة.

• تم إطلاق هذه الحملة إلكترونياً علي منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في هذه الأسواق وهي Youtube, Facebook, Tiktok ,Snapchat, Adcolony.

• الحملة نجحت في الوصول إلى أكثر من 26 مليون مستخدم في الأسواق السياحية التي تم إطلاق الحملة بها.

• حققت أكثر من 22 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب YouTube في تلك الأسواق.

• الحملة ساهمت في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السفر إلى مصر عبر محرك البحث جوجل، في هذه الأسواق بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل معدل البحث فى ألمانيا الى 187%، وفي فرنسا لأكثر من ال 125%، وفي المملكة المتحدة وصل الى 106%، وفى ايطاليا 240%.

• تعتبر هذه الحملة استكمالاً للحملات الترويجية الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة أوائل هذا العام تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق)، وSunny January (يناير المشرق)، والتي كانت قد حققت أيضاً نجاحاً ملحوظاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من الدول التي أُطلقت بها الحملة، حيث نجحت في الوصول لعدد 107 مليون مستخدم، إلى جانب نجاحها في رفع معدلات البحث الإلكتروني عن مصر على محركات البحث العالمي بهذه الأسواق المستهدفة بنسبة 95% مقارنة بالعام الماضي.