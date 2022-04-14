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CIA: الاستخبارات الأمريكية لعبت دورا حيويا فى مواجهة أوكرانيا للقوات الروسية

الخميس، 14 أبريل 2022 05:56 م
CIA: الاستخبارات الأمريكية لعبت دورا حيويا فى مواجهة أوكرانيا للقوات الروسية اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت شبكة سى أي أيه، إن وكالة الاستخبارات الأمريكية لعبت دورا حيويا في مواجهة أوكرانيا للقوات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت بتوحيد المجتمع الدولي بشكل فعال وسريع ضد روسيا، متابعا: لن أعلق على الجانب الاستخباراتي في حرب أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: نجحنا خلال أيام في فرض عقوبات كبيرة ضد روسيا، موضحا أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر أشهر.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: عبرنا عن قلقنا من موقف الصين إزاء الحرب في أوكرانيا، مستطردا: ما زلنا ننسق مع الروس بمسائل عدة بينها النووية والمحطة الفضائية الدولية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن تغيير السلطة في روسيا مسئولية الشعب الروسي وحده، موضحا أن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إزاحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن السلطة كان شخصيا.


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