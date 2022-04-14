6 رؤساء مدن بالقليوبية ضمن حركة تنقلات التنمية المحلية.. تعرف عليهم

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، والتي تضمنت نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة و11 رئيس مركز ومدينة وحى بالدقهلية، و8 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى القليوبية والبحيرة، و7 رئيس مركز ومدينة وحى بالغربية، كما تضمنت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، 5 رؤساء مركز ومدينة بكل من محافظتى الإسماعيلية والبحر الأحمر و4 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى جنوب سيناء وسوهاج.

وكانت محافظة القليوبية لها نصيب كبير من بين المحافظات التي تضمنت نقل وانتداب عدد من رؤساء المدن، والتي جاءت على النحو التالى:

- أحمد على مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة إلى رئيس مدينة شبرا الخيمة>

- ماهر محمد كامل رئيس حى عين شمس بالقاهرة إلى رئيس حى غرب شبرا الخيمة

- طارق محمد أبو العطا رئيس مركز ومدينة القناطرالخيرية.

- محمد سالم عبد الشافى رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى رئيس مركز ومدينة قليوب.

- محمد فوزي قناوي رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى رئيس مدينة قها.

- فرج عبد الله هويدى رئيس حى بولاق بالقاهرة إلى رئيس مدينة الخصوص.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن حركة المحليات تضمنت أيضاً نقل وتعيين عدد من القيادات بمراكز ومدن وأحياء كل من محافظات مطروح والمنوفية وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط والسويس والمنيا والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وقنا وأسوان.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية في تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والعطاء والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظات.