ونشر برنامج "دويتشلاند تريند" تقريرًا فى مجلة الصباح على القناه الأولى الألمانية تضمن أن 55% من الألمان يؤيدون توريد أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن غالبية الألمان يعارضون حظر استيراد الغاز والنفط الروسى، فيما صوت 37% ضد توريد أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.

وطبقا للاستطلاع فإن غالبية المؤيدين من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاشتراكى والحزب الديمقراطي الحر وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد المسيحي الديمقراطى يؤيدون تسليم الأسلحة، بينما يعارضها غالبية ناخبى حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفيما يتعلق بحظر الطاقة، رفض العديد من الألمان حظر استيراد النفط والغاز من روسيا ما يقرب من نصف المستطلعين (48 في المائة)، فيما أيد الحظر 40%.