كتبت فاطمة خليل

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف الحيوية من إنتاج العصارة الصفراوية لهضم الطعام إلى إزالة السموم من الدم، ويقع الكبد في الربع الأيمن العلوي من البطن، ويؤدي أيضًا دورًا نشطًا في وظائف التمثيل الغذائي والوظائف التركيبية في الجسم، لذلك، فإن أي تشوهات في عمل الكبد يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في عمل الجسم بأكمله، ويمكن أن تظهر العلامات بطرق مختلفة، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي الحالة إلى فشل الكبد، في هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تحذيرية تدل على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح.

يمكن أن يساعد التعرف على علامات خلل وظائف الكبد في مرحلة مبكرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب فيما يلي خمس علامات تحذيرية على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح.

اليرقان



اليرقان أو الصفراء حالة يصاب فيها الجلد والجزء الأبيض من العينين بلون أصفر حتى البول يبدو أصفر غامق هذه علامات منبهة لتلف الكبد وتلميح خفي لحالات أساسية أخرى.

قد يحدث اليرقان عندما يفشل الكبد في معالجة خلايا الدم الحمراء بكفاءة مما يؤدي إلى تكوين البيليروبين، وهو نوع من الصباغ يمتص الكبد السليم مادة البيليروبين ويحولها إلى مادة صفراء، والتي تشارك في عملية الهضم ويتم إخراج ما تبقى من خلال البراز.

حكة في الجلد



تؤدي أي مشكلة في الأداء الطبيعي للكبد إلى تراكم مستويات عالية من ملح الصفراء تحت الجلد هذا يؤدي في النهاية إلى حكة الجلد والقشور. تحدث مشكلات الجلد التي تتطور بشكل عشوائي بشكل عام بسبب مشاكل في الكبد. إنها العلامات الأولى والمنبهة للحالة. ومع ذلك ، ليس كل من يعاني من مشكلة حكة الجلد لديه مستوى عالٍ من الصفراء. يمكن أن يكون أيضًا بسبب ظروف أخرى.

فقدان الشهية



من وظائف العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد المساعدة في هضم الطعام، وعندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، فإنه يخل بوظيفة الكبد، مما يؤدي إلى فقدان الشهية يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان الوزن وآلام البطن والغثيان وفقدان الوزن.

نزيف متكرر وكدمات



إذا تعرضت للكدمات بسهولة أو إذا كانت جروحك تستغرق وقتًا للشفاء، فاستشر طبيبك للتأكد من أن الكبد يعمل بشكل جيد يحدث النزيف أو الكدمات بعد الإصابة بسبب نقص البروتينات المحددة اللازمة لتخثر الدم.

ينتج الكبد البروتين المطلوب ، والذي يمكن أن ينزعج بسبب أمراض الكبد الأساسية.

في بعض الحالات ، يتقيأ الناس دمًا أو يلاحظون دمًا في البراز عند معاناتهم من مشاكل في الكبد.

قلة التركيز



عندما يفشل الكبد في تنقية الدم من السموم، فإنه يبدأ في إعاقة وظائف الجسم الأخرى يمكن أن تظهر علامات تراكم السموم أيضًا في ذاكرتك وصحتك العقلية.

قلة التركيز، الارتباك، فقدان الذاكرة، تقلب المزاج، تغيرات الشخصية، كلها علامات على مشاكل الكبد الأساسية.