اليوم السابع
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22 أبريل آخر موعد لتقديم النقابات العمالية لمقترح المشروعات الانتخابية

الخميس، 14 أبريل 2022 09:00 ص
22 أبريل آخر موعد لتقديم النقابات العمالية لمقترح المشروعات الانتخابية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تنتهى وزارة القوى العاملة من تلقى مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية الخميس 22 أبريل الجارى، وذلك تطبيقا لقرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، الذى قضي بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك فى ضوء الإعلان عن فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022.
 
ويلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلى بيان بعدد صناديق الاقتراع والمقرات الانتخابية المقترحة ( بالمركز الرئيسي والفروع ) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام الانتخابى وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع / منطقة  / قطاع ، وكشوف بأسماء الناخبين : وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.
 
كما يقدم كشوفا بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابى مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية  المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي  ، على أن يكونوا من غير المترشحين.
 
ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابى من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق وتسلم المودع صورة طبق الأصل منه.

الانتخابات العمالية

القوى العاملة

انتخابات النقابة العمالية

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