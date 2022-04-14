اليوم السابع
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2 مليون زائر للمعارض الافتراضية لشؤون الحرمين خلال شهر رمضان المبارك

الخميس، 14 أبريل 2022 11:26 ص
2 مليون زائر للمعارض الافتراضية لشؤون الحرمين خلال شهر رمضان المبارك الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين
إيمان حنا

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تجاوزت زيارات المعارض الافتراضية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليوني زائر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.وفق بيان لسفارة السعودية.

 
وأوضح مدير عام المعارض الرقمية ريان المسعودي، أنه تزامناً مع إطلاق معارض الرئاسة الميدانية لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض آيات بينات، ومعرض وأقيموا الصلاة، قامت الرئاسة لأول مرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
 
 
وأكد أن المعارض الافتراضية تزامن إطلاقها مع المعارض الميدانية وتمت محاكاتها من الناحية البصرية والتقنية، التي تتيح للجميع زيارة المعرض افتراضياً وسهولة الوصول للمعرض افتراضياً وتفاعلياً.

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