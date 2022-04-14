وفاة المناضلة الجزائرية جولييت أكومبورا عن عمر ناهز 92 عاما

كتب محمد جمال

توفيت المناضلة المناهضة للاستعمار الفرنسى، جولييت أكومبورا، أرملة المناضل جورج أكومبورا، الذى حكم عليه بالإعدام خلال حرب استقلال الجزائر، عن عمر ناهز 92 سنة، على ما أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون فى رسالة تعزية، حسبما ذكرت "سكاى نيوز".

وحيا تبون فى بيان للرئاسة الجزائرية "التاريخ النضالى لجولييت أكومبورا ذات الأصول الأوروبية من اجل القضية الجزائرية ومناهضة الاستعمار الفرنسي".

وجولييت هى أرملة "المجاهد الجزائرى" جورج أكومبورا الذى توفى فى 2012، المناضل الذى انضم مع زوجته إلى صفوف المقاومة الوطنية الجزائرية مع اندلاع حرب التحرير (1954-1962)، من خلال الحزب الشيوعى الجزائرى.

وحُكم على جورج أكومبورا بالإعدام فى 1956 بعد اتهامه بالمشاركة فى تفجير مركز شرطة فى حى المرادية بالعاصمة الجزائرية، لكن الحكم لم ينفذ بعد وصول شارل ديجول إلى السلطة فى 1958 وتوقف تنفيذ احكام الإعدام.

وستقام جنازة جولييت أكومبورا السبت فى المقبرة المسيحية بحى بولوجين بالعاصمة الجزائرية حيث دفن زوجها.