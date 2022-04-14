 

وأضاف فياض، أن سبب تعطيل ملف استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو التمويل من قبل البنك الدولي، لافتا إلى أن لبنان قاب قوسين من توقيع عقد استيراد الغاز من مصر خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه تم الاتفاق على الشروط التجارية المتعلقة بهذا العقد.

 

واستعرض فياض المشاكل التي واجهت خطة الكهرباء لمدة 5 أشهر، بدءا من حالة الشلل التي أصابت العمل الحكومي لمدة 3 أشهر إلى تأخر حصولها على موافقة مجلس الوزراء مجتمعا طيلة شهرين، إضافة إلى الظروف التي أخرت سير الأمور كما يجب، مشددا على أن خطة الكهرباء هي شرط من الشروط التي وضعها المجتمع الدولي والبنك الدولي لتمويل الوقود الذي تحتاج إليه لبنان لزيادة تغذية الكهرباء.