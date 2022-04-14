وقال سبيرانزا - بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" - "إن الوباء لم ينته بعد، وهناك أعداد كبيرة من الإصابات جراء انتشار الفيروس، ولكن ينبغي أن نثق بالعلم".. مضيفا "حتى اليوم، لدينا 91.44% من الإيطاليين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، بالإضافة إلى 39 مليونا حصلوا على جرعة معززة أيضا".

وأوضح وزير الصحة الإيطالي أن بلاده بدأت خلال الأيام الأخيرة تقديم جرعة ثانية معززة لمن هم فوق الـ 80 عاما والأشخاص الذين يعانون من وضع صحي هش.