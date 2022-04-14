وزيرة خارجية بريطانيا: سندعم السويد وفنلندا فى محاولة الانضمام للناتو

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الخميس إن المملكة المتحدة ستدعم السويد وفنلندا؛ في محاولة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأضافت تروس - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - "للسويد وفنلندا الحرية في اختيار مستقبلهما دون تدخل .. وستدعم المملكة المتحدة ما يقررانه"، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن التهديدات الروسية لدول شمال أوروبا ودول البلطيق ليست جديدة، مؤكدة أنها تعزز من وحدة الدول الأوروبية.