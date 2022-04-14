وزيرة خارجية بريطانيا: تهديدات روسيا تزيد اتحادنا قوة

رامى محيى الدين

قالت وزيرة خارجية بريطانيا، إن تهديدات روسيا تزيد اتحادنا قوة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.



وفى وقت سابق، علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، على تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن "إبادة جماعية" للأوكرانيين، بأن الكرملين يعتبر مثل هذه المحاولات لتشويه الوضع أمرا غير مقبول.



وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "نحن نختلف مع تصريح بايدن بشكل قاطع، ونرى أنه من غير المقبول محاولة مثل هذا التشويه للوضع، خاصة كما سبق أن قلنا، هذا غير مقبول على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة التي ارتكبت أفعالًا معروفة جيداً؛ عبر التاريخ الحديث والمعاصر".



إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي، الأحداث في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية بأنها "إبادة جماعية".



وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المصطلح في حديثه لتوصيف ما يحدث في أوكرانيا.



هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، وعلى خلفية تلك العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.