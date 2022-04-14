وزيرة التضامن: حملة" أنت أقوى من المخدرات " تم ترجمتها لـ 5 لغات وشاهدها 165 مليون

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المشاركة التطوعية من النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدة من حملة "أنت اقوى من المخدرات"، تم الإعداد لتنفيذها علي مستوي الفكرة الإبداعية، وتطوير وتنفيذ المحتوى علي مدار الشهرين الماضيين.

وعلي الرغم أن المدي الزمني لهذه النسخة لا يتجاوز دقيقة، إلا أنها تجسد في إطار قالب فني، وإبداعي، تأثيرات الرحلة القصيرة، والمدمرة للمخدرات علي مختلف الفئات، فهي تخاطب فئة المراهقين من الذكور والإناث.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" ،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بحضور المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير ومجلس ادارة اليوم السابع، عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وتابعت وزيرة التضامن :"كما تتضمن رسائل لفئات مختلفة مثل الحرفيين والسائقين والموظفين وهي فئات تم اختيارها بعناية شديدة من واقع تحليل المتقدمين للعلاج من الإدمان علي مدار العامين الماضيين، ويصاحب التأثير المجتمعي الكبير للحملة تحديات كثيرة، حيث ساهمت الحملة في زيادة الطلب علي العلاج "أربعة أضعاف" وشاهدها ما يقرب من "165 مليون مشاهد" بشكل تراكمي علي مدار السنوات الخمس الماضية؛ وتخطي تأثيرها المستوي الوطني لتتجاوز الحدود الجغرافية ولتكون من الحملات الدولية التي يلقي الضوء عليها فى وسائل الإعلام العالمية وتم ترجمتها "لخمس لغات" وتكريمها من العديد من المؤسسات الدولية المعنية".

















