وزارة التخطيط: 66.05 مليار جنيه قيمة الاستثمارات لمحافظة الجيزة

كتبت أسماء أمين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا بشأن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الجيزة لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 504 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 21/2022 تبلغ 66,05 مليار جنيه بنسبة زيادة 102% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزةبخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 41,58 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 63%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 12,76مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع الآثار 4,17 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2,12 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 1,2 مليار جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4,22 مليار جنيه بنسبة 6%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الجيزة في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات ميه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 109 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 مشروعات في مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الاشجار/الملك الصالح)، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (عتبة/امبابة)، خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر ، وفي مجال تطوير المناطق الآثرية تتمثل أهم المشروعات في استكمال أعمال المتحف المصري الكبير، وإنشاء سور حول منطقة التريض بالهرم، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي من المستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام، إلى جانب إعادة تأهيل مدارس محافظة الجيزة.