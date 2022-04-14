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واشنطن تعلق على تصريحات لوبان حول التقارب المحتمل بين روسيا وحلف الناتو

الخميس، 14 أبريل 2022 08:00 ص
واشنطن تعلق على تصريحات لوبان حول التقارب المحتمل بين روسيا وحلف الناتو مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تصريحات المرشحة للرئاسية الفرنسية مارين لوبان حول التقارب الاستراتيجي المحتمل بين روسيا وحلف الناتو يجب أن تؤخذ في سياق السباق الانتخابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس : "هذه التصريحات جاءت في سياق الحملة الانتخابية الرئاسية، والشعب الفرنسي يجب أن يتخذ هذا القرار".

وأعلنت لوبان في وقت سابق أنها تخطط بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأن تعرض على الناتو التقارب الاستراتيجي مع روسيا.

واختتمت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا الأحد، ووفقا للبيانات الأولية، انتقل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة التجمع الوطني مارين لوبان إلى الجولة الثانية، التي ستجرى في 24 أبريل، وحسب ما أوردته تقارير وسائل الإعلام، حصل ماكرون على 28.5% من الأصوات، ولوبان على 24.2% من أصوات المقترعين.


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