هونج كونج تعلن تخفيف بعض قيود كورونا

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أعلنت حكومة هونج كونج، اليوم الخميس، تخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في شتى أنحاء البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك القيود على الصالات الرياضية والمطاعم والحانات اعتبارًا من وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت حكومة هونج كونج - في بيان أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية - إنه "بموجب الإجراءات التي سيتم تخفيفها اعتبارًا من يوم الخميس من الأسبوع المقبل، سيتم السماح للمطاعم والحانات بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءً، بينما يتعين كان يتعين عليها الإغلاق في الساعة السادسة مساءً منذ أوائل يناير الماضي مما دفع أنشطة كثيرة في جميع أنحاء المدينة للإغلاق، بينما تقول أنشطة أخرى إنها تحتاج إلى تخفيف القيود حتى تستطيع البقاء.

وتطبق المدينة - التي تحكمها الصين - بعضا من أكثر قواعد كورونا صرامة في العالم مع حظرها الرحلات الجوية من تسع دول من بينها أستراليا وبريطانيا بالإضافة إلى فرض حجر صحي في الفنادق لمدة تصل إلى أسبوعين للمسافرين القادمين.

هذا وفرضت المدينة أيضاً حظراً على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الأماكن العامة بما في ذلك الشواطئ والملاعب وفرضت استخدام الكمامات وجعلت التعليم عن بعد.