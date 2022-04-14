هولندا ترسل 150 عسكريا إلى سلوفاكيا لنشر منظومات باتريوت

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الخميس، إرسال 150 عسكريا إلى سلوفاكيا لنشر أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات هناك.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الوزارة "توجهت قافلة عسكرية مزودة بمعدات ونحو 150 عسكريا إلى قاعدة سلياك الجوية في سلوفاكيا".

وأشار البيان إلى أن الجنود الهولنديين منتشرون هناك إلى جانب العسكريين الألمان لحماية الجناح الشرقي للناتو، فضلاً عن "تعزيز قدرات الردع والدفاع للحلف".

وأكدت الدفاع الهولندية أن هذه الخطوة مرتبطة بتدهور الوضع الأمني في أوروبا بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وستوفر هولندا منظومة باتريوت واحدة، وألمانيا - اثنتين. وسيتم نشر هذه المنظومات لمدة ستة أشهر على الأقل.

ووافقت الولايات المتحدة، في وقت سابق، على إرسال منظومة باتريوت واحدة إلى سلوفاكيا؛ وذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، في الـ8 من الشهر الجاري، تسليم بلاده منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز "إس 300"، إلى سلطات كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.