نيجيريا تدعو إلى إنشاء محكمة خاصة لردع سارقى النفط ومصافى التكرير

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دعا العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري، إلى إنشاء محكمة خاصة لسرقة النفط في ظل انهيار إنتاج البلاد من النفط بأكثر من 500 ألف برميل يوميًا في الأسبوعين الماضيين.



وأوضح بيان شركة البترول الوطنية النيجيرية، اليوم الخميس، اعتقال القوات البحرية، عشرات الأشخاص في ولاية ريفرز من سارقي النفط، لكن ظاهرة سرقة النفط ما زالت في انتعاش.



وشدد مسئولو الشركة على ضرورة وضع أدوات قانونية أكثر صرامة لمعاقبة سارقي النفط والتكرير والتهريب غير القانونيين، والتي يمكن اعتبارها جرائم اقتصادية، كما أوصت بإنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض.



وقال ميلي كياري: "سيتم التعامل مع مثل هذه القضايا بسرعة حتى لا تتم محاكمة الأشخاص العاديين الذين تراهم في تلك المواقع"، لافتاً إلى أن احتواء تلك الجريمة من شأنها تحسين التوقعات الاقتصادية العامة والقدرة على تحسين الصرف الأجنبي، فضلا عن تأمين إمدادات الطاقة للبلاد.