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ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسى الثانى

الخميس، 14 أبريل 2022 06:00 ص
ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسى الثانى امتحانات- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني_ الدور الأول،  للعام الدراسي 2021/2022، وهى كالتالى..
 
1- تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق  12/5/2022 ولمدة 6 أيام. 
 
2- امتحان الصف الرابع الإبتدائى يبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس 12/5/2022 ولمدة 5 أيام. 
 
3- امتحانات النقل للتعليم الفني  تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/5  وحتى الخميس الموافق 26/5  ولمدة 15 يوما.
 
4- امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق  14/5 وتنتهي امتحانات النقل الإبتدائي 18/5
 
5- الصف الثاني الاعدادي ينتهي 19/05. 
 
6- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية و الصم والمكفوفين والإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 21/05  إلى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام .
 
7- امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فستقام يومي الثلاثاء الموافق 19/4 والاربعاء الموافق 20/4 
 
8- امتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19/4
 
9- امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع للصفوف النقل لجميع المراحل فتتم وفقا لظروف كل إدارة  تعليميه 
 
10- اعتماد جداول المدارس الخاصه وفقا لظروف وطبيعة كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني والالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي. 
 
11- امتحان المجالات العملية (العملي) للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع يوم السبت 14/5 إلى يوم الاثنين 16/5
 
12- تستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطه الزمنية. 
 
13- لا تعقد امتحانات في الفتره من الخميس 21/4 الى الأحد 24/4 والاثنين 25/4 الموافق شم النسيم، والفتره من الخميس 28/4 إلي  الخميس 5/5 /2022 

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