نجاح أول عملية لاستئصال الغضروف القطنى باستخدام الميكروسكوب بمستشفى الكرنك

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة فى مستشفيات الهيئة يتم استخدام الميكروسكوب في استئصال الغضروف لمريض يعاني من انزلاق غضروفي قطني بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في بيان صحفى، أنه مع بدء التشغيل الفعلي لقسم جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي؛ نجاح إجراء العملية الأولى بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى لاستئصال الغضروف القطني باستخدام الميكروسكوب، حيث كان المريض يعاني من ألم مزمن أسفل الظهر يمتد إلى الساقين، وذلك نتيجة انزلاق غضروفي بالفقرات القطنية لا يستجيب للعلاجات التقليدية، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تبين حاجة المريض للجراحة.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، أنه أجريت جراحة ناجحة لاستئصال الغضروف بالميكرسكوب، وهو من التقنيات الحديثة التي تساعد الجراح في الحصول على رؤية واضحة داخل جسم المريض دون الحاجة لزيادة حجم الشق الجراحي في الجسم، وقد تمت العملية بنجاح والمريض الآن بحالة جيدة، وقد أُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض، وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور زياد عبد الرؤوف مدير العمليات، والدكتور محمد حسن رئيس الأقسام الجراحية بالمستشفى، والدكتور خلف الله أحمد عمر مدير المستشفى.

وقد شارك في إجراء العملية كل من الدكتور محمد السنافيري مدرس واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري والقسطرة المخية بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الرؤوف استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والأعصاب الطرفية بالمستشفى، والدكتور محمد أبوكريشة استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور محمد علي أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات محمد علي وصبري عبدالفتاح ومحمد فايز فني أشعة.