موجز الاقتصاد.. البترول: الانتهاء من إجراءات بدء تصدير الغاز إلى لبنان

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 14-4-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، إعلان وزارة البترول قرب إنهاء الإجراءات اللازمة لتصدير الغاز إلى لبنان، وكذلك إعلان وزارة التجارة عن موافقة الكوميسا على مبادرة تحقيق التكامل الصناعى الإقليمى بين دول التجمع..وغيرها من الأخبار ..

البترول: يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان



استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى والوفد المرافق الذى يزور القاهرة حيث قام الجانبان خلال اللقاء ببحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصرى إلى لبنان ، والذى شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيق.

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء جمعية المسرح القومي



أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 582 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء جمعية الخدمات للعاملين بالمسرح القومي وقطاعي المسرح والفنون الشعبية.





أسعار الذهب اليوم الخميس تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1010 جنيهات



تراجعت سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات وسجلت أسعار الذهب في مصر أمس خلال فتح التداول على الذهب مستويات تجاوزت 1020 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، ولكن بدأ السوق تداول الذهب اليوم في مصر عند مستويات 1010 جنيها للجرام وذلك مع تراجع سعر الدولار الأمريكي مما يؤثر على أسعار الذهب في السوق المصري

وزارة التجارة: الكوميسا وافقت على مبادرة تحقيق التكامل الصناعى الإقليمى بين دول التجمع



أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها.





التخطيط: 72.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال 7 سنوات



استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيدة بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي

غرفة السياحة: التأشيرات الافتراضية والترانزيت للعمرة يهدد بضياع حقوق المعتمرين



أكدت غرفة شركات السياحة أنها بصدد التواصل مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب علي المواطنين المصريين وايهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية .

رئيس التنمية الصناعية يبحث مع جمعية مصنعى القاهرة الجديدة تطوير الاستثمار الصناعى



اجتمع اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أعضاء جمعية مصنعي مدينة القاهرة الجديدة برئاسة المهندس محمد عويضة وذلك بمقر الهيئة لمناقشة التحديات التى تواجه المستثمرين ومعوقات الاستثمار ومطالب المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين القاهرة الجديدة والقطامية، وذلك بحضور اللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة لتطوير الفروع والمهندس احمد عبد الرؤوف مدير صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة والسيد عبد الحليم مصطفي مدير الجمعية و وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الجمعية.