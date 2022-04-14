ممثل الأمم المتحدة الإنمائي يجرى مناقشات حول تقنيات قضايا المناخ

كتبت : هند المغربي

قال اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أنه اجري مناقشات مع عدد من السفراء وشركاء التنمية حول الجهود المشتركة بشأن التقنيات الجديدة من أجل قضايا المناخ وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم

يذكر ان سيلوين هارت المستشار الخاص والأمين العام المساعد لقضية التغير المناخي في الأمم المتحدة قال "نتطلع إلى العمل معًا لإحراز تقدم ملموس، لا سيما لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا وذلك خلال زيارته المرتقبه للقاهرة".

جاء ذلك عقب لقاء له والسفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيتم مناقشه استعدادات دعم النجاح في شرم الشيخ.

يذكر أنه عقد فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر إجتماع مع الشركاء الوطنيين وشركاء التنمية لوضع الاستراتيجيات والمجالات لمعالجة أزمة المناخ وأهمية المشاركة بفعالية في نجاح قمة المناخ التي سوف تستضيفها مصر في شرم الشيخ.