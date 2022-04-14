اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 08:52 م
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مقتل عنصر جنائى وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع أمن قنا

الخميس، 14 أبريل 2022 08:34 م
مقتل عنصر جنائى وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع أمن قنا استعدادات أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد اثنين من العناصر الإجرامية مرتكبى واقعة سرقة عدد من الأجهزة الطبية وأجهزة الحاسب الآلى من داخل أحد المراكز الطبية الكائن بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا (شقيقين "سبق اتهامهما فـى 9 قضايا "ضرب، سرقة بالإكراه، سلاح، شروع فى قتل" ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضيتى "سلاح" مقيمان بدائرة مركز نقادة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكورين، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بعيار نارى وتم نقله للمستشفى، كما تم ضبط أحد معاونيهما (سبق اتهامه فـى 4 قضايا "نصب، ضرب، شروع فـى قتل" مقيم بدائرة المركز)، وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية - 7 خزينة - 3 أجهزة لاب توب من المستولى عليها)، وتبين قيام المتهمين بإضرام النيران بباقى المسروقات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عنصر اجرامي

مقتل عنصر اجرامي

الداخلية

اخبار الحوادث

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