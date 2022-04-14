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معلومات الوزراء: نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأرز 98%

الخميس، 14 أبريل 2022 08:49 م
معلومات الوزراء: نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأرز 98% مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، إنه وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 7 أبريل 2022، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز نحو 98.3% عام 2020، وبلغ متوسط نصيب الفـرد نحو 29.6 كيلو جرام، مقابل 26.7 كيلو جرام عام 2019، بزيادة بلغت 10.9% في متوسط نصيب الفرد من محصول الأرز.
 
كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجـن والطيور نحو 98.1% عام 2020؛ حيث بلغ متوســط نصـيب الفــرد نحو 15.4 كجـم، مقـابل 13.7 كـجـم عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 12.4%؛ وذلك لزيادة الإنتاج بنسبة 15.1%.
 
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات المُنفَّذة في قطاع الكهرباء خلال الربع الثاني من عام (2022/2021)، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 198%. 
 
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