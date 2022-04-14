معلومات الوزراء: ارتفاع الاستثمارات المنفذة بقطاع الكهرباء لـ18.5 مليار جنبه

كتبت هند مختار

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات المُنفَّذة في قطاع الكهرباء خلال الربع الثاني من عام (2022/2021)، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 198%.

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نشر إنفوجرافيك جديدا بعنوان "التعليم الرقمي محط أنظار المصريين".

تناول الإنفوجرافيك جهود الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات الرقمية الأخيرة، والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف محليًّا ودوليًّا.

فقد خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليار و100 مليون جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة في إطار مبادرة "مستقبلنا رقمي" حتى الآن ضمن جهود تأهيل الشباب لسوق العمل ولمزيد من التطوير وصقل المهارات في مصر، أُضيفت برامج وحزم تدريبية جديدة لمبادرة "مستقبلنا رقمي"، ومنها: تصميم وتطوير المواقع، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والتسويق الرقمي.