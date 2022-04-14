اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 12:52 م
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران دولية أوربية

الخميس، 14 أبريل 2022 12:38 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران دولية أوربية مطار مرسى علم الدولى - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس 19 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة.

وحصل اليوم السابع على كشوف رحلات طيران الأسبوعية الدولية لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت وحتى الجمعة المقبل، والذى من المقرر أن يستقبل المطار خلال تلك الأيام 92 رحلة طيران بزيادة قرابة 20 رحلة عن الأسبوع الجارى.

وتبين من كشوف رحلات الطيران، أن هناك ارتفاعا فى معدلات الوصول الألمانى بواقع 6 رحلات وفى السويسرى بعدد 2 رحلة والإيطالى بعدد 6 رحلات، وتصل أغلب الرحلات من 8 دول أوروبية.

ومن المقرر أن تصل للمطار 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا و25 رحلة من المانيا، و17 من التشيك، 15 من بولندا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية وأخرى من لكسمبورج.


البحر الاحمر

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مطار مرسي علم

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