مصرع عامل فى انهيار بئر صرف صحى بمركز أبنوب فى أسيوط

هيثم البدري

لقي عامل مصرعه،إثر انهيار بئر صرف صحي عليه أثناء العمل بقرية عرب القداديح التابعة لمركز ابنوب التابع لمحافظة أسيوط وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفي ابنوب المركزى.

كان اللواء عمرو السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ابنوب، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار بئر صرف صحي عليه بقرية عرب القداديح ضمن مشروع الصحي بمركز ابنوب ووقوع حالة وفاة أسفل الحفر بالإنتقال والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ البرى، لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة.

بالمعاينة والفحص تبين وجود الحفر ومصرع عامل أسفل الأنقاض يدعى عمرو. م. 40 سنة مقيم محافظة سوهاج عامل حفر تابع لإحدي الشركات وتوفي على الفور أثر سقوط الحفر عليه.

كما تم انتشال الجثة من أسفل الحفر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمستشفى ابنوب المركزى لحين عرضها على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن وتسليمه لذويه، تحرر المحضر اللازم، وجاراستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.