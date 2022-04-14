مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة المتطورة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس إن واشنطن تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة العسكرية المتطورة.

وأضاف سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا خلال هذه المرحلة بمزيد من المعدات العسكرية المتطورة، كما تعمل على ضمان طرق مرنة لإيصالها وتزويدها بالتعزيزات العسكرية، لافتا إلى أن القتال في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة.

ونوه بأن أمريكا لديها خطة للتصدي لتهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها، مؤكدا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ساهمت في زعزعة استقرار أمن الغذاء العالمي.

وحول الملف النووي، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن هناك تقدما جيدا في المفاوضات النووية مع إيران، مشيرا إلى وجود بعض النقاط العالقة محل التفاوض بين الجانبين.