وأشار المسئول الأمريكي، وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن مدينة ماريوبول لا تزال متنازع عليها والقوات الأوكرانية تواصل القتال هناك فيما روسيا تواصل محاولاتها للسيطرة عليها، لافتًا إلى أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1550 صاروخًا على أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية فيها في 24 فبراير الماضي.

وأوضح أن الطلعات الجوية الروسية انخفضت بشكل ملحوظ من نحو 300 طلعة يوميا إلى أقل من 150 طلعة في الساعات الـ 24 الأخيرة، لافتًا إلى أن الطلعات الروسية تتركز على ماريوبول ومناطق شرق أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا تواصل تجميع قوات وعتاد من بينها مروحيات ومدفعية في بيلاروس وبولوجراد وروفنكي وفاليوكي داخل الحدود الروسية تمهيدًا لنشرها في دونباس.

وأكد المسئول الأمريكي أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لها تأثير عميق على قدرة القوات الأوكرانية في مواصلة الدفاع عن بلادها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات العسكرية الأوكرانية من بين 30 دولة.

