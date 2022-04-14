محافظ القاهرة يوجه باتخاذ الإجراءات حيال الشركة المتسببة بكسر خط غاز مدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المنفذة التي تسببت في كسر خط الغاز بمدينة نصر لعدم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تابعا مساء امس جهود إطفاء حريق حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وتم على الفور الإنتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد.