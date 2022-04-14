اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 12:37 م
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محافظ القاهرة يلتقى تجار سوق الساحل لضبط الأسعار

الخميس، 14 أبريل 2022 12:25 م
محافظ القاهرة يلتقى تجار سوق الساحل لضبط الأسعار محافظ القاهرة يتفقد سوق الساحل بمصر القديمة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم سوق ساحل أثر النبى للغلال والخضروات والفاكهة، الذى يعد أقدم أسواق الجملة على مستوى العاصمة وسوق الجملة الوحيد بالمنطقة الجنوبية لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة بأسعار مناسبة.
 
وأكد محافظ القاهرة وجود وفرة كبيرة بالسوق من كافة المنتجات سواء خضروات أو فاكهة بأسعار في متناول الجميع.
 
والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بعدد من تجار السوق، وناقش معهم آليات ضبط الأسعار فى أسواق التجزئة، بعدما لاحظ وجود فروق أسعار كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار في الأسواق الخارجية تصل لـ 3 أضعاف السعر المعروض نتيجة استغلال بعض التجار.
 
وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور تجار السوق المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة ، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار فيه والمشكلات التي تواجه التجار لحلها لأن الجميع  يعمل من أجل مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له. 
 
وأضاف محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.
  
وأكد تجار السوق خلال اللقاء وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن ، مشيرين إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال الأيام القادمة مع بدء حصاد المزروعات.
 
ويقع سوق ساحل أثر النبى على مساحة 37 فدان بحى مصر القديمة ويضم أكثر من 500 شونة لبيع الخضار والفاكهة والغلال بأسعار الجملة.

اسعار الخضر

الفاكهة

سوق الساحل

اثر النبي

القاهرة

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