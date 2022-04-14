محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان عمليات إخماد حريق خط غاز بمدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الحريق، حيث تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد.