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أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بإطسا ويوسف الصديق

الخميس، 14 أبريل 2022 11:50 ص
محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بإطسا ويوسف الصديق جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالى

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تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ووفد مجلس الوزراء الذى ضم الدكتور خالد السيد، والدكتور محمد فرجانى المستشاران الهندسيان بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء، مسئولى متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، للوقوف على سير العمل بها وما تم اتخاذه من إجراءات حيال التداخلات بين القطاعات، ومعدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة للمشروعات لتلافى ملاحظات مسئولى دار الهندسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس روبى محمود السيد رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، و على نبوى نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، وممثلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومسئولى شركات الخدمات والمرافق، وممثلى المديريات الخدمية والهيئات والأجهزة، ومهندسى شركة دار الهندسة، ومسئولى المكاتب الهندسية، والشركات المنفذة لأعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق.

تناول الاجتماع، استعراض نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، والوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة للمشروعات  للملاحظات التى رصدها من قبل مسئولى دار الهندسة على الأعمال، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ للأسراع بتنفيذ المشروعات، فضلاً عن وضع آليات إيجابية لتكثيف العمالة، وفك التشابكات بالتنسيق بين جميع القطاعات.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، والعمل على الانتهاء منها تبعاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين بقرى المركزين، مع وضع ملاحظات شركة دار الهندسة حيز الاهتمام والعمل على سرعة تلافيها أولاً بأول، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توحيد وتضافر الجهود والتنسيق المتبادل والتعاون المشترك بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، وأن يعمل الجميع من خلال رؤية واضحة وموحدة، مشدداً على سرعة مراجعة المشروعات التى يتم تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق أولاً بأول، موجهاً بالعمل على تحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المواطنين خلال تنفيذ المشروعات الخدمية الكبرى، إضافة لمشروعات المواقف والأسواق ونقاط الإطفاء المزمع تنفيذها.

كما وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مسئولى الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، ومسئولى فرع الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، لتحديد مواقع العمل بعد انتهاء الهيئة من أعمالها، مشدداً على سرعة الرفع المساحى بشكل عاجل لطريق الفيوم / إطسا، من خلال لجنة مشكلة من مجلسى مدينة الفيوم وإطسا، ومديرية الطرق، والهيئة العامة للطرق والكباري، مع تحديد عرض وحرم الطريق بشكل دقيق، لسرعة الانتهاء من أعمال المرافق به تمهيداً لرصفه، مؤكداً على رد الشيئ لأصله تبعاً لكود الرصف حال حتمية العمل بالطرق المرصوفة حديثاً.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من كوبرى كمين الطيور على طريق أسيوط الغربي، تخفيفاً لأعباء السفر على المواطنين خاصة مواطنى قرية قصر الباسل بمركز إطسا، موجهاً الجهات المعنية بالتعاون مع مسئولى دار الهندسة بمعاينة موقع الكوبرى لتحديد الاحتياجات الفعلية لسرعة الانتهاء من أعماله لدخول الكوبرى الخدمة، إضافة لسرعة إعادة دراسة تصميم عدد من الكبارى لوضع بدائل لتنفيذها نظراً لتداخل خدمات أكثر من مرفق بها، مؤكداً على سرعة الانتهاء من أعمال الكبارى الأخرى التى لا تعترضها معوقات.

 

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