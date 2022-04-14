محافظ الغربية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن بكفر الزيات

الغربية - مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حفل تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بقرية مشلة، بحضور عدد من نواب البرلمان ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الزيات.

وخلال كلمته وجه رحمي التهنئة لأهالي القرية بمناسبة شهر رمضان المعظم ، ولحفظة القرآن الكريم من الشباب والفتيات، مضيفا أن القرية وجميع القرى والعزب بمركز كفر الزيات ستشهد طفرة حقيقية في كافة القطاعات عقب انضمام المركز للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

فى سياق أخر تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء أمس ، الأسواق بمدينة طنطا وذلك خلال جولة مفاجئة تفقد خلالها أسواق فتح الله ومول طنطا ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الميدانية للأسواق ، والشوادر ومنافذ البيع المتنوعة لمراقبة أسعار السلع وضبط السوق .

وخلال جولته أجرى المحافظ حوار مع البائعين حول الأسعار بالمقارنة ببداية شهر رمضان وكذلك السلع الأكثر طلبا ومدى توافرها بالسوق ، كما أجرى المحافظ حوار مع المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن السلع وتوافرها بالأسواق وكذا أسعارها .

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل شارع نادي المعلمين من شارع البحر ضمن أعمال رصف وتوسعة الشارع .