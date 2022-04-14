محافظ الغربية يتفقد سوق قحافة الشعبى فى طنطا

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، سوق قحافة للخضر والفاكهة، وذلك للاطمئنان على أسعار السلع ومدى توافرها، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، حيث تفقد المحافظ أسعار الخضر، الفاكهة، الدواجن، الحبوب واللحوم، وخلال جولته أجرى المحافظ حواراً مع الباعة بالسوق وكذلك المواطنين واستمع إلى مطالبهم.



وأكد رحمي، خلال جولته للمواطنين، استمرار جهود المحافظة في فتح منافذ بيع مدعمة جديدة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، كما حث المحافظ المواطنين على تفضيل المنافذ المدعمة والتي تقدم السلع بأسعار مخفضة، مشيرا إلى استمرار جولاته اليومية لمختلف المنافذ والشوادر والأسواق لمتابعة الأسعار بنفسه.



يذكر أن المتابعة اليومية التي يقوم بها المحافظ تأتي كواحدة من آليات الدولة لضبط الأسعار، فقد اتجهت الدولة لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها فتح المزيد من منافذ البيع التي تقدم السلع للمواطن بأسعار مخفضة.