اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 08:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر يشارك بمؤتمر للمزارعين تحت شعار "توريد القمح واجب وطنى".. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 07:16 م
محافظ الأقصر يشارك بمؤتمر للمزارعين تحت شعار "توريد القمح واجب وطنى".. صور محافظ الأقصر خلال المؤتمر
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى حضور فعاليات المؤتمر الذى أقيم بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر، تحت شعار توريد محصول القمح واجب وطنى، لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح، وذلك بحضور ممثلي مديريات الزراعة والتموين ومطاحن مصر العليا والبنك الزراعي ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية والمزارعين من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

 

وأكد محافظ الأقصر، خلال المؤتمر، أن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.

 

كما قام مسئولي مديريات التموين ومطاحن مصر العليا والزراعة خلال المؤتمر، بشرح آليات التوريد هذا العام التي تتضمن توريد حد أدنى 12 أردب عن كل فدان، وشرح آليات عمل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين، حيث ستفتح الجمعيات التعاونية أبوابها لتكون نقاط تجميع للتسهيل على المزارعين في المناطق البعيدة بمراكز المحافظة، على أن تتولى كل جمعية أعمال التوريد إلى المطحن.

 

كما تم شرح المزايا التي قررتها القيادة السياسية بزيادة 50 جنيه لكل أردب "150 كيلو" كحافز توريد بالإضافة الى 15 جنيه لكل أردب حافز تسويق، مع التزام جهات التسويق "شركة مطاحن مصر العليا" بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردي الكميات المحددة بشكل فوري وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

 

ومن جانبهم، أكد المزارعون المشاركون في المؤتمر، على التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالي باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تلك الأزمة العالمية.

 

مؤتمر للمزارعين تحت شعار توريد القمح واجب وطنى (1)
 
مؤتمر للمزارعين تحت شعار توريد القمح واجب وطنى (2)
 
مؤتمر للمزارعين تحت شعار توريد القمح واجب وطنى (3)
 
مؤتمر للمزارعين تحت شعار توريد القمح واجب وطنى (4)
 
مؤتمر للمزارعين تحت شعار توريد القمح واجب وطنى (5)

الاقصر

محافظ الاقصر

اخبار اليوم

توريد القمح بالاقصر

اخبار الاقصر

لقاء مزارعى القمح بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نجاح أول عملية لاستئصال الغضروف القطنى باستخدام الميكروسكوب بمستشفى الكرنك

الخميس، 14 أبريل 2022 01:41 م

"دمج أصحاب الهمم فى المجتمع" محاضرة بقصر ثقافة الطود بالأقصر

الخميس، 14 أبريل 2022 01:30 م

رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة فى حملات النظافة الشاملة بمدينة الأقصر

الخميس، 14 أبريل 2022 01:15 م

الرعاية الصحية: عزل وعلاج 8000 مريض كورونا بمستشفيات بورسعيد والأقصر

الخميس، 14 أبريل 2022 12:06 م

الأمسيات الدينية بالمدائح والأناشيد مستمرة فى أرجاء الأقصر خلال رمضان.. فيديو

الخميس، 14 أبريل 2022 03:00 ص

حملات مكثفة للطب البيطري بالأقصر لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور

الخميس، 14 أبريل 2022 01:00 ص

سحر تانى.. صناعة الكنافة البلدى فى الأقصر تخطف الأنظار خلال شهر رمضان

الخميس، 14 أبريل 2022 12:41 ص

فيديو .. الكنافة البلدى بالكوز سحر تانى خالص فى الأقصر

الخميس، 14 أبريل 2022 12:10 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة