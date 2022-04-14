محافظ أسوان: 93.2% نسبة المستهدف للمشروع القومى لتنمية الأسرة ..صور

أسوان – عبد الله صلاح

يواصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتم تنفيذه تحت عنوان "جلسات الدوار"، تنظيم فعالياته المتنوعة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن هناك 97 قرية من قرى " حياة كريمة " إستفادت حتى الآن من تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية منها 40 قرية بمركز نصر النوبة ، و 28 قرية بمركز كوم أمبو ، و 29 قرية بمركز إدفو ، ويتبقى فقط 7 قرى بإدفو وذلك بنسبة مئوية وصلت إلى 93.27 % من إجمالى المستهدف.

وأشار، إلى أنه تم عقد 732 جلسة توعوية ضمن " جلسات الدوار " داخل هذه القرى إستفاد منها 32 ألف و 749 سيدة ، بجانب 4335 رجل ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ برنامج متكامل لريادة الأعمال إستفادت منه 5399 سيدة ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التثقيف المالى والذى إستهدف 950 سيدة ، علاوة على القيام بتنظيم الأمسيات الرمضانية والتى تستهدف 2110 سيدة ورجل وطفل ضمن سلسلة الليالى التى يتم إحياؤها بالتنسيق مع مديرية الثقافة بمناسبة شهر رمضان المعظم ، ليتواكب كل ذلك مع إستخراج 3969 بطاقة رقم قومى بقرى المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وفى هذا الإطار أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأوقاف لتنفيذ سلسلة من الجلسات التوعوية والدورات التدريبية التثقيفية الهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، مؤكداً على تقديم المحافظة لمختلف أوجه الدعم حتى يتسنى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذا المشروع القومى الحيوى ، ولاسيما أنه يستهدف شريحة كبيرة من المواطنين سواء السيدات أو الفتيات أو الرجال أو الشباب أو الأطفال.



المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية



جانب من الفاعليات