محافظ أسوان يطمئن على حالة مصابى حادث طريق أبو سمبل.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقب تفقده لطريق أسوان / أبو سمبل البرى للعمل على توفير أعلى معدلات الأمان للحركة السياحية عليه، للمرة الثانية المصابين بمستشفى أسوان الجامعى من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو سمبل، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة، مع باقى الفوج السياحى، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث.

وذلك بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة، وكذا الوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، علاوة على الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

ونقل محافظ أسوان تحيات وتعازى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لمصابى وضحايا الحادث، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية تم التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية حيث تم خروج 7 مصابين أمس، وسيتم اليوم خروج باقى المصابين لنقلهم إلى القاهرة مع باقى الفوج السياحى ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء إجراءات نقل الجثامين حيث تم تكليف مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، وأيضاً مسئولى الصحة والسياحة بمرافقتهم حتى سفرهم.

وفى نفس السياق، أعرب سفراء فرنسا وبلجيكا عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسى لإهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث، بجانب مواساته، وتقديم العزاء لأسر المتوفين، مشيدين بالتحرك السريع لمحافظ أسوان فى الساعات الأولى من وقوع الحادث، وإشرافه الشخصى على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل العلاجى للمصابين، مع تقديم أوجه الرعاية النفسية، وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم، وهو الذى لاقى إرتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى.