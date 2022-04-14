اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 05:27 م
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محافظ أسوان: إنشاء خدمات بنكية داخل مراكز الشباب

الخميس، 14 أبريل 2022 05:05 م
محافظ أسوان: إنشاء خدمات بنكية داخل مراكز الشباب مراكز الشباب
أسوان – عبد الله صلاح

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قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للموافقة على منح بعض البنوك ترخيصاً لإنشاء 25 فرعاً لها بمراكز الشباب فى بعض المحافظات.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يساهم فى تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكانياتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع فى توفير الخدمات البنكية المختلفة للمواطنين.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن محافظة أسوان كان لها نصيب من هذه التعاقدات بعد اختيار أحد البنوك لإنشاء فروع له بمركز شباب مدينة كلابشة بنصر النوبة، وأيضاً مركز شباب مدينة الرديسية بإدفو، حيث من المقرر توقيع عقود التعاقد بينهم بمقر وزارة الشباب والرياضة ليحقق ذلك بدوره نقلة كبيرة من خلال تعزيز الإيرادات المالية، وبالتالى تخفيف الاعتماد على موازنة الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتوازى مع الدعم المستمر الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة للقطاعات الشبابية والرياضية المختلفة، بما يصب فى إضافة المزيد من الألعاب الفردية والجماعية التى تعمل بشكل مباشر على اكتشاف مواهب الشباب والنشء وصقلها للمنافسة فى البطولات المحلية والدولية.


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