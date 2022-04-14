اليوم السابع
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محافظة الجيزة تضبط 6 حالات بناء عقارات مخالفة

الخميس، 14 أبريل 2022 12:51 م
محافظة الجيزة تضبط 6 حالات بناء عقارات مخالفة ازالة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة الرصد والمتابعة من ضبط 6 حالات بناء مخالف ليلا بمركز ومدينة الصف في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لمواجهة مخالفات البناء.
 
 
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالتها. 
 
أسفرت جهود المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف عن إزالة حالات البناء المخالف والتي شملت إزالة و فك الشدات الخشبية والأعمدة الخرسانية  لحاله بناء علي مساحة 100 متر بقرية طرخان وأخري علي مساحة 80 متر  ملاصقة للمخالفه الأولى والثالثة بوحدة الاخصاص علي مساحة 80 متر بالإضافة إلى إزالة مخالفة بعرب الصباحية علي مساحة 80 متر الي جانب فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية لعقارين يتم تشيدهم بالمخالفة ملاصقان لبعضهم علي مساحة 250 متر بمدخل قرية عرب غمازة الكبري.
 
كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة 4 حالات بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية وشملت إزالة حالتين علي مساحة قيراط ونصف فى نطاق الوحدة المحلية ببرنشت بالإضافة إلى إزالة حالة بناء على مساحة 130 م  بقرية العطف التابعة للوحدة المحلية بالبليدة وحالة تعدى على أرض زراعة في قرية كفر حميد التابعة للوحدة المحلية ببرنشت بمساحة 100متر.
 
وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله جهود ضبط مخالفات البناء علي مدار اليوم والرد علي كافه الاخطارات الواردة من وحدات المتغيرات المكانية وازاله المحالفات وتحقيق الانضباط

الجيزة

مخالفات البناء

المباني المخالفة

اخبار الجيزة

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