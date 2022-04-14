محافظة الإسكندرية تعلن عن مزايدات علنية لطرح استغلال عدد من الشواطئ

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدات علنية، لاستغلال عدد من الشواطئ كالتالى:

أولا : جلسة يوم الثلاثاء 26 /4 /2022



1- عملية استغلال شاطئ بليس (2) المميز بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

2- عملية استغلال شاطئ شط إسكندرية الغربى - خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمى.

- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

ثانيا : جلسة يوم الأربعاء 27 /4 /2022



3- شاطئ زهراء الهانوفيل - خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمى.

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

4- شاطئ الهانوفيل العام - تشغيل ليلى بنطاق حى العجمى

- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.





ثالثا: جلسة يوم الاثنين 9 /5 /2022



5- المساحة الرملية والشاطئ منطقة أبو العباس - خدمة لمن يطلبها بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

6- شاطئ كرير الشرقى - خدمة لمن يطلبها بنطاق حى العجمى.

- قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

رابعا: جلسة يوم الثلاثاء 10 /5 /2022



7- مبنى مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق.

- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.





خامسا : جلسة يوم الأربعاء 11 /5 /2022



8- منط ميامى ككافيتريا ومطعم بنطاق حى المنتزة أول.

- قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أن الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات، تقدم بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد، رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ،وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ،ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة.