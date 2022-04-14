مجلس إدارة تويتر: نراجع بحرص عرض إيلون ماسك لشراء كامل أسهم المنصة

رامى محيى الدين

أعلن مجلس إدارة تويتر، أنه راجع بحرص عرض إيلون ماسك لشراء كامل أسهم المنصة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

يواجه الملياردير الأمريكى إيلون ماسك دعوى قضائية بعد شراء أكثر من 9% من أسهم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأصبح ماسك بعد شراء الأسهم أكبر مساهم من الخارج في تويتر، في حين ارتفع سعر السهم بأكثر من 27% حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ويواجه ماسك الآن دعوى قضائية أقيمت لصالح المستثمرين الذين قالوا إن تأخره في إعلانه شراء أسهم تويتر كلف المساهمين أموالا ووفر له حوالى 143 مليون دولار.

وتقول أوراق الدعوى المقامة في نيويورك إن ماسك كان مطالبا بإبلاغ لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية خلال 10 أيام؛ أي بحلول 24 مارس الماضي بأنه اشترى 5% من أسهم تويتر.

وتضيف الدعوى أن ماسك لم يبلغ اللجنة بذلك إلا في يوم 4 أبريل الحالي، عندما كشف عن وصول حصته في تويتر إلى أكثر من 9%، مشيرة إلى أن هذا التأخير أتاح له مواصلة شراء أسهم الشركة من البورصة بأسعار رخيصة قبل الإعلان، ولم يعلق ماسك على الدعوى حتى الآن.