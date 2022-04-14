مباحثات جزائرية مع النيجر لتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات المشتركة

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بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع وفد برلماني، اليوم الأربعاء، من النيجر سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة، التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيد الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، اليوم الأربعاء، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لوفد برلماني من جمهورية النيجر يترأسه رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-النيجر" خليل أومباريك، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجانبان تناولا، بهذه المناسبة، علاقات الأخوة وحسن الجوار بين البلدين، والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة، التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيد الإقليمي.

وبحسب البيان، ثمن لعمامرة تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة بين البلدين، مُبرزًا أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد عرى التواصل على مختلف المستويات، والدفع بالجهود الرامية لضمان الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الهائلة من الجانبين.