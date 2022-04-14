ماكرون: أوضحت لزيلينسكى موقفى الرافض لمصطلح الإبادة الجماعية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسى فولوديمير زيلينسكى بشأن التطورات فى أوكرانيا، متابعا: أوضحت للرئيس الأوكرانى موقفى الرافض لمصطلح الإبادة الجماعية لوصف العملية العسكرية الروسية.

وفى وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تداعيات محاولات الغرب إقصاء بلاده من سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات واستبدال شركات الطاقة الروسية سيؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول صناعة النفط والغاز، اليوم الخميس "إن شركات الطاقة الروسية مشارك مسئول في سوق الطاقة العالمية، وقد أثبتت نفسها عبر أكثر من تعاقد وأظهرت الوفاء الصارم بالتزاماتها".

وأضاف بوتين:" أن محاولات الدول الغربية الضغط على شركات الطاقة الروسية والاستعاضة عن مواردنا من الطاقة بإمدادات بديلة سيؤثر حتما على الاقتصاد العالمي بأسره"، مشيرا إلى أن أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن.

وتابع الرئيس الروسي: " أن المثير للدهشة هو أن ما يسمى بالشركاء في الدول غير الصديقة يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي"، لافتا إلى أن الأمر ببساطة يكمن في أنه لا يوجد بديل معقول للغاز الروسي في أوروبا الآن.